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آل جابر يرحب ببيان مجلس الأمن ويقول إنه شكل رسالة قوية للحوثيين

الخميس 15 مارس 2018 06:45 م الصحوة نت - متابعة خاصة
آل جابر يرحب ببيان مجلس الأمن ويقول إنه شكل رسالة قوية للحوثيين

رحب سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن / محمد آل جابر/ ببيان مجلس الأمن الصادر مساء الخميس.

وقال آل جابر في مداخلة على قناة "سكاي نيوز" قال إن البيان شكل رسالة قوية لمليشيا الحوثي الإيرانية.

وأكد آل جابر أن المملكة دعمت الحل السياسي في اليمن فيما الحوثيون وقفوا في وجه الحل.

وأشار الجابر إلى أن بيان مجلس الأمن تأكيد على دعم المجتمع الدولي للتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

وذكر أن البيان يطالب الدول بعدم تسليح الحوثيين" التابعين لإيران، والذين نشروا الدمار والخراب في البلاد تنفيذا لأجندة طهران.

وكان مجلس الأمن قد دان تهديد الحوثيين للملاحة الدولية، داعياً إلى فتح كافة الموانئ تجاه المساعدات.

 

 

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