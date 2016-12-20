حجة: مقتل ستة من ميلشيات الحوثي في ثلاث عمليات نوعية للمقاومة

قتل ستة من مليشيات الحوثي وأصيب آخر في ثلاث هجمات نوعية متتالية نفذها رجال المقاومة الشعبية بمحافظة حجة شمال اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لأقليم تهامة " أن أفراد من المقاومة هاجوا بأسلحتهم الآلية ثلاثة من مسلحي المليشيا في منطقة "أبودوا" في مديرية مستبأ أمس الاثنين، وأسفر الهجوم عن مصرع عناصر المليشيا على الفور".

كما استهدف أفراد المقاومة في هجومهم الثاني بقنبلة يدوية نقطة تفتيش لمسلحي المليشيات على خط لنقل "فج حرض" من جهة الجنوب بمديرية حرض، وأسفر الهجوم عن مصرع أحد عناصر المليشيات وإصابة آخر بجروح بالغة.

وذكر المركز" أن الثالث استهدف اثنين من مسلحي المليشيات بالرصاص الحي، وهما على متن دراجة نارية في منطقة رقعي مديرية مستبأ".

يذكر أن المقاومة الشعبية في المناطق التي يسيطر عليها مليشيات الحوثي تعتمد على الهجمات المباغتة لمناطق تجمع الحوثيين في النقاط الأمنية وغيرها، وكبدت الميلشيات خسائر كبيره جراء تلك العمليات.