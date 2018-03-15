المقدشي يلتقي قيادة التحالف بمأرب ويؤكد ان الشعب لن ينسى مواقف الأشقاء المعمدة بالدم

التقى مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الخميس، قيادة قوات التحالف العربي في جبهة مأرب.

وكد المقدشي أن الشعب اليمني لن ينسى تلك المواقف الأخوية المعمدة بالدماء الزكية، مشيدا بجهود الأشقاء في دول التحالف العربي الداعمة للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومواقفهم الأخوية مع الشعب اليمني ووقفتهم الجادة في سبيل دعم وإسناد العمليات العسكرية التي تخوضها الحكومة الشرعية لاستعادة المؤسسات الشرعية وتحرير البلاد ودحر الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وثمن الدور الذي يقدمه الأشقاء لليمن في المجال العسكري والاقتصادي والسياسي والإنساني.

وخلال اللقاء تم توديع القائد السابق لقوات الواجب الإماراتية في جبهة مأرب واستقبال القائد الجديد، بحضور قائد قوات التحالف العربي قائد القوات السعودية بجبهة مأرب العميد الركن علي ساير العنزي.

وترحم المقدشي على الشهداء الأبرار من الأشقاء الذين سقطوا أثناء مشاركتهم في العمليات العسكرية.. متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.. مؤكداً أن تلك التضحيات والبطولات التي يسطرها الأشقاء إلى جانب إخوانهم من قادة وأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تؤكد عدالة المعركة وواحدية المصير والقواسم المشتركة وتزيد الجميع تمسكا وثباتا لاستكمال تحقيق الأهداف وقطع دابر الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأشاد بالانتصارات التي يحرزها الجيش الوطني بدعم واسناد قوات التحالف العربي في مختلف الجبهات في سبيل مواجهة الميليشيا الحوثية التي أرادت انتزاع اليمن من حاضنته العربية والعبث بأمن اليمن وأمن جيرانه وأمن خطوط الملاحة الدولية، وصد المخططات والأجندات الإيرانية الرامية للعبث بالمنطقة وتهديد المصالح المشتركة.

وخلال اللقاء منح مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة شهادة تكريمية للقائد السابق لقوات الواجب الإماراتية في جبهة مأرب العميد الركن صالح سعيد العليلي.. مُشيداً بالجهود التي بذلها خلال فترة عمله، وما قدمه من إسناد ودعم للجيش الوطني.. ورحّب بالقائد الجديد العميد الركن أحمد راشد المسابري، متمنياً له التوفيق والنجاح في المهام الموكلة إليه.