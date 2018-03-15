أمنية مأرب تؤكد ملاحقة كل من يخل بالأمن وتشدد على مضاعفة الجهود الامنية

عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، اليوم الخميس، اجتماعا استثنائياً برئاسة وكيل اول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود الشريف لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الذي حضره قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب الخطة الأمنية والاستعدادات الجارية لتأمين المحافظة، وتأمين الطرقات والعمل على حل كافة الإشكالات والمعوقات الأمنية، وتوفير الأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.

وأكد الاجتماع أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى مع كل من يخل بالأمن والاستقرار وستلاحق كل المتورطين في أعمال التقطع وكل من يسعى الى زعزعة الأمن والسكينة العامة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع.

كما أكد على أهمية تنفيذ الخطة الأمنية المرسومة على أكمل وجه، وقيام كل الوحدات الأمنية بالواجبات والمهام المناطة بها وتطوير أساليب ووسائل تأمين الطرقات من عصابات التقطع والنهب.

وشدد الاجتماع على ضرورة مضاعفة الجهود الأمنية وزيادة اليقظة لدى الأجهزة الأمنية، مشيداً بالجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية في المحافظة خلال الفترة الماضية.

وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات الهامة التي من شأنها حفظ الأمن والاستقرار وتوفير السكينة العامة للمواطنين في محافظة مأرب.