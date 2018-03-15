فتح:هناك 17 منفذا لوصول الإغاثة وندعو لإيقاف تدخل المليشيا بالعمل الإغاثي

أكد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن كل مقومات الوصول الآمن للإغاثة في المحافظات متاحة لدى المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي، لولا تدخل الميليشيا الانقلابية وعدم خضوعها للقانون الدولي والشرعية الوطنية والدولية.

ودعا فتح المجتمع الدولي الوقوف بوجه المليشيا والضغط عليها بكل السبل لوقف كل أشكال التدخل بالعمل الإغاثي، مشيرا الى أن هناك 17منفذا بريا وجويا وبحريا لوصول الاغاثة، اضافة الى اعلان المملكة باستخدام ميناء جازان كميناء اغاثي، والتزام دول التحالف العربي بتعزيز القدرات الاستيعابية لموانئ الحديدة وعدن والمخا والمكلا.

كما دعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، المجتمع الدولي للتكاتف وتنسيق الجهود لتقديم مزيد من الدعم الاغاثي والانساني لليمن، ودعم المشاريع التنموية والمشاريع المرتبطة بحياة المواطنين والتي تعزز الحياة والاستقرار بما يتوافق مع رؤية الحكومة لعام 2018 في الانتقال الى المرحلة الثانية من الاغاثي الى المشاريع التنموية.