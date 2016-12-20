مقاومة مقبنة تدين جرائم الحوثيين بحق أبناء المديرية وتتوعد بالانتقام لهم

دانت المقاومة الشعبية بمديرية مقبنة التابعة لمحافظة تعز الجرائم التي تمارس ضد ابناء المديرية من قبل مليشيا جماعة الحوثي وصالح والتي كان اخرها تلك الجريمة الهمجية المتمثلة باختطاف خمسة من ابناء هجدة والاخلود وهم الأستاذ/جلال غيلان وأسامة الخليدي وعماد محمد وعدنان شامي وعمر الخليدي .

وبحسب بيان صادر عنها، فقد تعرض هؤلاء لإملاء أقوال وإتهامات الغرض منها استهداف أبناء مقبنة وقيادات في المقاومة بغية التشويه وارتكاب مزيدا من الجرائم بحق أبناء مقبنة ومحاولة زعزعة صمود ورفض ابناء مقبنة لجرائم ووجود الحوثي وعبثه في قرى المديرية .

وبحسب المصادر من وسط مليشيا جماعة الحوثي صالح فإن الاقوال تملأ على المخطوفوين ويجبرونهم على ترديدها تحت التعذيب الهمجي الذي نفذه الحوثيون وأذنابهم من المتحوثيين الذين باعوا ضمائرهم للشيطان وعلى رأسهم هاشم عبده أحمد وعبدالرحيم عبده أحمد ولبيب حسان عبد أحمد (قرية الهيجاء جاحر ).

وردا على ذلك، أكدت المقاومة أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب وأن المجرمين سيدفعون ثمن إعتداءاتهم على كرامة المديرية وأبنائها وتوكد أن مثل هذه الاساليب الرخيصة لن تهز أحد من أبناء مقبنة الصمود الذين أثبتوا وسيثبتون أنهم عند مستوى التحدي ولن تثنيهم الاعمال الجبانة للمعتديين وأذنابهم الخونة .

ودعت" المغرر بهم من أبناء المديرية للعودة إلى الصواب والكف عن مساعدة المعتديين قبل فوات الاوان .

فالتاريخ لايرحم وأبناء مقبنة لديهم ذاكرة كاشفة لاتنسى وحساب عسير مع كل خائن يتمادى لاذية أهلهم لحساب الغرباء الحاقدين و ترصد الخيانات ومصممون كمجتمع لايعرف الانكسار و بعزم الرجال وارادة الاحرار على طرد الدخلاء ومعاقبة المتعاونيين".