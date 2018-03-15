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الجيش يتقدم عبر أربعة محاور في اتجاه معقل زعيم ميلشيات الحوثي بمحافظة صعدة

الخميس 15 مارس 2018 12:04 م الصحوة نت - متابعات
الجيش يتقدم عبر أربعة محاور في اتجاه معقل زعيم ميلشيات الحوثي بمحافظة صعدة

تقدمت قوات الشرعية عبر أربعة محاور رئيسة في اتجاه معقل زعيم الميليشيات الانقلابية عبد الملك الحوثي، في مران التابعة لمديرية حيدان بمحافظة صعدة، بحسب ما نقلت صحيفة "البيان" الإمارتية.

 

وقالت مصادر "إن الجيش تقدم نحو مران عبر محور علب بمديرية باقم، ومحور البقع، ومحور رازح، التابعة لمحافظة صعدة، إلى جانب تقدمه عبر محور مديرية برط العنان التابعة لمحافظة الجوف، وباتت مناطق مديريتي حيدان وساقين وجبال مران، في فك كماشة لقوات الجيش والتحالف، إلى جانب مديريتي الصفراء وحشوة على طريق مركز صعدة المدينة. تقدم الجيش

 

وقالت مصادر أمنية "إن زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية عبد الملك الحوثي بات يتنقل من منطقة إلى أخرى، خوفاً من استهدافه أو اعتقاله من قبل قوات الجيش أو المناوئين له من أبناء صعدة، في ظل تقدم الجيش المستمر نحو معقله الرئيس".

 

وذكرت مصادر في الجيش أن قوات الشرعية تتقدم باتجاه البقع «شمالي شرق صعدة»، بعد وصول تعزيزات له عبر منفذ الخضراء الحدودي مع السعودية، وصولاً إلى سوق البقع، واتجهت شرقاً صوب محافظة الجوف، لتتمكن من تحرير منطقة الأجاشر، وتلتحم مع قوات الجيش الوطني في الجوف بمنطقة اليتمة، بعد تأمينها الخط الدولي الرابط بين المحافظتين.

 

 كما تقدمت وحدات أخرى من الجيش الوطني، من مفرق البقع باتجاه كتاف على الخط الرابط بين مدينة صعدة والبقع، كما تمكنت من استعادة جبال العليب الاستراتيجية، وجبال العطيف، وباتت على مشارف مركز مديرية كتاف والبقع.

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