تقرير: مليشيات الحوثي ترتكب157 انتهاكا أبرزها تجنيد 15 طفلا خلال شهرين بالمحويت

ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية نحو 157 انتهاكات بمحافظة المحويت خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين.

وقال تقرير صادر من منظمة راصد للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني غير حكومية، ان الانتهاكات تنوعت في محافظة المحويت خلال الشهرين الماضيين بين أعمال الخطف القسري والتحريض واقتحام القرى وتجنيد الأطفال وغيرها من الانتهاكات.

وقالت في تقريرها إنها سجلت «59 إخفاء قسريا، 13 حالة تحريض، حالتا اقتحام قرى، 4 حالات اقتحام منازل، 15 حالة تجنيد أطفال، 17 حالة احتلال دور القرآن، 43 حالة احتلال مبان حكومية و9 حالات احتلال مبان خاصة».

وكان ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز قد أصدر تقريراً جديداً عن الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز، خلال شهر فبراير من العام الجاري 2018

وأعلن الائتلاف في تقريره أن 67 أسرة فقدت عائلها بعد أن قتلوا بسبب الحرب، كما تعرض نحو 305 شخص آخر كانوا يعولون أسرهم للتوقف عن أعمالهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها خلال الشهر الماضي

وأوضح بأن 53 منزل ومنشأة ومركبة وممتلكات خاصة وعامة تعرضت للتضرر، منها 13 منشأة وممتلكات تضررت بصورة كلية، بالإضافة إلى 40 أخريات تعرضن للتضرر بشكل جزئي جراء الحرب خلال الشهر الماضي، من بينها 7 مركبات، 39 منزل، 2 مساجد، مرفق صحي، 4 مدارس، مزرعة، بحاجة إلى إعادة تأهيلها وإصلاحها.