مصادر تكشف عن محاولة المليشيا استحداث معسكرات تدريب بأوساط المدنيين بالبيضاء

كشفت مصادر قبلية في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء أن الميليشيا الحوثية تحاول استحداث معسكرات تدريب في الأودية والجبال، بالتزامن مع رفض المدنيين لذلك.

وقالت المصادر إن الميليشيا تستبيح القرى والمزارع لتلك الأغراض التخريبية، نظراً لوعورة المنطقة وإمكانية التخفي فيها من قصف الطيران.

وطالبت الحكومة الشرعية بالتحرك وتوفير الدعم للجيش الوطني المدعوم من القبائل في تلك المديرية.

وتتلقى المليشيات الانقلابية ضربات موجعة من قبل قوات الجيش الوطني بمحافظة البيضاء، التي تتواصل فيها عمليات التحرير.

وتمكنت قوات الجيش من تحقيق انتصارات كبيرة خلال الايام الماضية، واستعادت جبال استراتيجية وعشرات المواقع الهامة بمديرية الملاجم.