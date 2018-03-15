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علماءاليمن يحذرون من خطورة الفكر الحوثي ويؤكدون أنه يستهدف هوية وعقيدة الشعب

الخميس 15 مارس 2018 07:23 ص الصحوة نت - متابعات
علماءاليمن يحذرون من خطورة الفكر الحوثي ويؤكدون أنه يستهدف هوية وعقيدة الشعب

حذر علماء اليمن من خطورة الحرب الفكرية التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية، والتي تعد أشد وأبقي أثراً من الحرب العسكرية.

وأكد العلماء في تصريحات لمجلة «المنبر اليمني» أن التغييرات الطائفية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإيرانية هي خطة خطيرة تستهدف تغيير هوية وعقيدة الشعب اليمني، مؤكدين أن التغييرات الكبرى التي شهدها العالم إنما كانت ثماراً للتغييرات الفكرية.

وتواصل مليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية إقامتها لدورات طائفية لموظفي الدولة في كل الوزارات والقطاعات التي تسيطر عليها، وسعيها لتشكل عمق استراتيجي لفكرة ولاية الفقيه، كامتداد لسلطة الدولة الخمينية في جنوب الجزيرة العربية.

وتتضمن الدورات الحوثية دروس مكثفة من ملازم الهالك حسين الحوثي، وتتضمن مفاهيم تتوافق مع النهج الإيراني في العقيدة والمذهب.

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