أكاديميو جامعة صنعاء يُهددون بوقف الامتحانات بالجامعة "تعميم"





دعت نقابة اعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء في تعميم لها اعضاءها بعدم تسليم أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2016/2017م ” حتى لا يفقد الإضراب المقر في الأول من يناير المقبل فعاليته، وذلك حسب ما جاء في التعميم.

وقالت النقابة إن على اعضاءها الانتظار حتى يتم صرف مرتباتهم، وتحقيق المطالب المشروعة في المهلة المحددة قبل موعد الإضراب التي سبق وان تم تحديده.

وشددت النقابة على ضرورة الاستجابة لمطالبها المحددة والمتمثلة بصرف كافة الرواتب المتأخرة، وضمان آلية مستمرة لتمويلها دون انقطاع، وتصحيح المخالفات القانونية التي مارستها ادارة الجامعة مؤخراً بإشراف من المليشيات الانقلابية.





*الصحوة نت | متابعة خاصة



