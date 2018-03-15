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الشرعية وضرورة العودة لإدارة متطلبات المرحلة (تقرير مُتلفز)

الخميس 15 مارس 2018 02:01 ص الصحوة نت - متابعة خاصة
الشرعية وضرورة العودة لإدارة متطلبات المرحلة (تقرير مُتلفز)

على الرغم من النجاحات التي حققتها الشرعية على الصعيد العسكري والأمني والسياسي، إلا أن استكمال عودة قيادات الدولة إلى الداخل يعتبر ضرورة لإدارة متطلبات المرحلة.

يرى الكثير من المراقبين اليمنيين والدوليين أن بقاء قيادة الشرعية خارج اليمن يمثل مكسباً سياسياً وعسكرياً لمليشيا الحوثي الانقلابية.

في المقابل.. ثمة من يرى أن عودة قيادة الشرعية يمثل تهديداً مباشراً للشرعية نفسها، سيما مع الاضطرابات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وما بين هذا القول وتلك تتمثل المسؤولية الوطنية لقيادة الشرعية  في سرعة انهاء معاناة الشعب سلماً أو حرباً.

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