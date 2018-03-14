الميسري يؤكد حرص الحكومة على دعم أمن واستقرار تعز

أكد وزير الداخلية / أحمد الميسري / حرص الحكومة على دعم ومساندة السلطة المحلية في تعز من أجل توفير كافة المتطلبات وتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن محافظ تعز أمين أحمد، لمناقشة عدد من القضايا المتصلة بالأوضاع المختلفة للمحافظة.

اللقاء تطرق إلى ما تعانيه بعض مناطق تعز خصوصاً تلك الواقعة تحت سيطرة ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، والأوضاع الأمنية، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وانتشرت قوات أمنية مساء الأحد الماضي في عدد من شوارع محافظة تعز وذلك ضمن خطة أمنية لتعزيز الأمن في المدينة.

وباشرت قوات أمنية تابعة لإدارة عام الشرطة انتشارها الأمني في عدد من الشوارع والنقاط الأمنية في إطار التهيئة والاعداد المستمر لقوات الأمن المتخصصة للقيام بدورها في ضبط الأمن وبسط الاستقرار بحسب خطة إعادة بناء وتفعيل جهاز الشرطة.