الجيش الوطني يطهر عدة مواقع شرق المدينة والأبطال يسيطرون على نقطة الشرف بصالة وتبة القاضي

تمكن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تطهير مدرسة صلاح الدين المتاخمة لمعسكر التشريفات والفاصل بينهما الشارع الرئيسي الذي يصل الى بوابة القصر بعد معارك عنيفة إندلعت صباح اليوم على أكثر من محور شرق المدينة.





كما سيطر الأبطال على نقطة الشرف في منطقة صالة بعد تطهير منزل التويتي الذي كانت تتمركز فيه عناصر وقناصة المليشيات الانقلابية ، فيما لا زال الأبطال يحاصرون عناصر المليشيا في منزل مهدي مقولة ، حتى كتابة هذا الخبر.





وكان رجال الجيش والمقاومة قد سيطروا في وقت سابق على قصر صالة ومنزل الكريمي أسفل حي حسنات بعد تطهيرهما من القناصة ، كما تمكنوا من تطهير مدرسة عقبة ومربع إخوان ثابت شرق المدرسة ، وسط معارك شرسة سقط فيها العديد من عنصار المليشيا قتلى وجرحى.





المعارك إمتدت الى محيط المركز الثقافي حيث طهر الجيش والمقاومة منزل وتبة عبد الإله القاضي المطلة عليه ، في تقدم إستراتيجي يمكن الجيش من قطع إمدادات المليشيا في حال تمت السيطرة على المركز الثقافي شرق المدينة.





وطهر أبطال الجيش الوطني والمقاومة منزل الإرياني في خي الدعوة ومسجد التوحيد بالقرب من التموين العسكري في الوقت الذي يواصلون فيه هجومهم على العمائر المجاورة والتي تقع على الخط الواصل الى المستشفى العسكري.





ويقاتل الأبطال بشراسة على أسوار البنك المركزي الذي تتحصن بداخله عناصر وقناصة المليشيا ، كما تمكنوا من قتل أحد القناصة وعناصر آخرى من المليشيا فيما لازالت المواجهات مستمرة حتى ساعة كتابة الخبر.



