السفير العمراني: مأساة اليمن أصبحت الأكثر فداحة على مستوى العالم

أكد سفير اليمن لدى الأردن / علي العمراني/، أن مأساة اليمن أصبحت الاكثر فداحه على مستوى العالم نتيجة للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية واجتياحها المشؤوم للعاصمة صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤.

وقال العمراني إن الأزمة اليمنية لا تحظى بالقدر الكافي من الاهتمام العالمي، مشدداً على ضرورة أن يضطلع المجتمع الدولي والإقليمي بمسؤولياته تجاه اليمن ومأساتها .. مشدداً على ضرورة إعطاء إعادة الإعمار أهمية خاصة، وأن يتم البدء في المناطق المحررة ، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية واصلاحها وتطويرها.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الثالث "اللاجئون في الشرق الاوسط "المجتمع الدولي: الفرص والتحديات" الذي عقد اليوم في فندق لاند مارك في العاصمة عمّان.

وأستعرض العمراني الاحتياجات الضرورية والأولويات الملحة التي تحتاجها اليمن بعد الانتهاء من الحرب، وأثناء الحرب .. لافتاً إلى أن اليمن بقدراته الذاتية ودعم أشقائه وأصدقائه وطاقات شبابه وكل الخيرين فيه سيستعيد عافيته وتنميته ودوره الحضاري المنشود وسيعود كما كان سعيدا في ماضيه وسيكون مستقرا وامنا .

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014 تعيش اليمن وضعاً معيشياً صعباً، سيما مع استمرار انقطاع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وتسببت مليشيا الحوثي بنزوح أكثر من 3 ملايين يمنياً شكلت النساء مع اطفالهن ما نسبته 76% من النزوح الداخلي.

وانتشرت مؤخراً عدد من الأوبئة كان آخرها، وباء "الدفتيريا" تزامناً مع تفشي المجاعة وارتفاع اعداد المصابين بسوء التغذية.