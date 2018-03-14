مليشيا الحوثي تصعد من أعمالها العسكرية في إب تزامناً مع تقدم الجيش بجبهة الساحل

تواصل / مليشيا الحوثي الإنقلابية / في محافظة إب استفزازاتها اليومية للمواطنين بعد أيام قليلة من استحداث موقع عسكري بأعلى قمة بجبل التعكر جنوب غرب مدينة إب.

يأتي هذا مع تقدم قوات الجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي، وتربط هذه المواقع المستحدثة في إب علاقة جغرافية مع جبهة الساحل الغربي.

وأكدت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" أن / المليشيا الحوثية / اختطفت يوم أمس أحد المواطنين بعد زيارته لقمة جبل التعكر دون معرفته بأن المليشيا قد استحدثت موقعاً عسكرياً بأعلى الجبل.

وقالت مصادر محلية أخرى في مديرية جبلة، إن مليشيا الحوثي استحدثت نقاطاً عسكرية في الطريق المؤدي إلى عزلة الربادي، حيث جبل التعكر الذي استحدثت فيه مؤخراً موقعاً عسكرياً.

وأضافت المصادر أن المليشيا استحدثت نقاطاً في الخط الرابط بين منطقة شبان والربادي، يزداد أعدادها مع حلول الليل، مؤكدة بأن المليشيا بدأت بتقييد حركة المواطنين في ذلك الخط خلال الآونة الأخيرة.

وعمدت مليشيا الانقلاب في إب، خلال الأيام القليلة الفائتة إلى رفع وتيرة جرائمها بحق المدنيين، واستحداث مواقع عسكرية تهدد امن وحياة المواطنين.