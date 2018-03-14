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مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في الجوف وسقوط عشرات القتلى والجرحى

الأربعاء 14 مارس 2018 09:30 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات حوثية في الجوف وسقوط عشرات القتلى والجرحى صورة إرشيفية

قالت مصادر عسكرية في محافظة الجوف إن / مقاتلات التحالف العربي / دمرت اليوم الأربعاء تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضافت المصادر أن / مقاتلات التحالف / استهدفت بسلسلة غارات مواقع وتعزيزات لمليشيات الحوثي الإنقلابية في مواقع متفرقة من المحافظة.

وذكرت المصادر أن / مقاتلات التحالف العربي / استهدفت بعدة غارات عربة قتاليه وأطقم تحمل على متنها عناصر حوثية في جبهة حام بمديرية المتون، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات، وذلك حسب ما نقله / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارات أخرى مواقع متفرقة لمليشيات الحوثي الإنقلابية في جبهة العقبة شمالي الجوف، وأسفرت عن تدمير آليات قتالية وعيارات متنوعة، فيما سقط أيضاً قتلى وجرحى من الحوثيين.

وتدور معارك مستمرة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في عدد من مناطق المحافظة المجاورة لمحافظتي عمران وصعدة.

 وفي صعيد متصل.. أبلغ قائد المنقطة العسكرية السادسة اللواء الركن / هاشم بن عبدالله الأحمر / والتي تضم محافظة الجوف، أبلغ الرئيس عبدربه منصور هادي،   جاهزية قوات المنطقة لحسم المعركة وقال إنه ينتظر ساعة الصفر.

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