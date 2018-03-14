قائد العسكرية السادسة للرئيس هادي: قوات المنطقة جاهزة وفي انتظار ساعة الصفر

أبلغ قائد المنقطة العسكرية السادسة اللواء الركن / هاشم بن عبدالله الأحمر / الرئيس عبدربه منصور هادي، أبلغه جاهزية قوات المنطقة لحسم المعركة وقال إنه ينتظر ساعة الصفر.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" فقد أطلع اللواء هاشم الأحمر الرئيس هادي الاستعدادات لتنفيذ المهام الموكلة الى المنطقة في إطار الخطط والعمليات العسكرية القادمة لاستعادة مؤسسات الدولة تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة المليشيات الحوثية الإيرانية .

وأوضح / اللواء هاشم الأحمر / أن وحدات قوات الجيش الوطني تقوم بتنفيذ كل المهام الموكلة إليها .. مؤكداً أن "الاستعدادات والتحضيرات للمعركة انتهت وبانتظار ساعة الصفر".

وفي اتصال هاتفي مع / قائد المنطقة العسكرية السادسة / شدد الرئيس هادي، على الالتزام بالتخطيط لاستخدام القوة العسكرية المتاحة إدارة التعبئة والتجهيز، والتدريب.

الرئيس هادي حث القوات على اليقظة العسكرية وتنفيذ المهام الموكلة لهم في مسرح العمليات بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

هذا وكان قد وصل اللواء الأحمر إلى محافظة الجوف لقيادة المنطقة العسكرية عقب صدور قرار جمهوري بتعيينه قائداً لها خلفاً.

وتشمل المنطقة العسكرية السادسة محافظات / صعدة وعمران والجوف / وتدور معارك في أطراف محافظة صعدة من أربعة محاور، فيما تواصل قوات الجيش الوطني في الجوف استكمال عملية تحرير المحافظة للانتقال بعدها صوب محافظة عمران من عدة اتجاهات.