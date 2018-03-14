موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

نائب الرئيس يشدد على مضاعفة الجهود لاستكمال تحرير الحديدة

الأربعاء 14 مارس 2018 08:04 م الصحوة نت - الرياض
نائب الرئيس يشدد على مضاعفة الجهود لاستكمال تحرير الحديدة

شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح/ على مضاعفة الجهود والعمل على حشد كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والاسهام في تطبيع الاوضاع بالمناطق المحررة وتلبية احتياجات المواطنين، منوهاً إلى الممارسات والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق أبناء المحافظة ومعاناة المواطنين جراء احتلال الميليشيات.

جاء ذلك  خلال لقائه اليوم الأربعاء بمحافظ الحديدة الدكتور / حسن علي طاهر/ لبحث التطورات والجهود المبذولة في استكمال تحرير المحافظة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشاد نائب الرئيس بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش في الساحل الغربي وما سطروه من ملاحم خالدة وتاريخية في سبيل استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة، مثمناً تثميناً عالياً دور الأشقاء في دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى