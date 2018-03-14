نائب الرئيس يشدد على مضاعفة الجهود لاستكمال تحرير الحديدة

شدد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن / علي محسن صالح/ على مضاعفة الجهود والعمل على حشد كل القوى والمكونات السياسية والاجتماعية والاسهام في تطبيع الاوضاع بالمناطق المحررة وتلبية احتياجات المواطنين، منوهاً إلى الممارسات والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق أبناء المحافظة ومعاناة المواطنين جراء احتلال الميليشيات.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء بمحافظ الحديدة الدكتور / حسن علي طاهر/ لبحث التطورات والجهود المبذولة في استكمال تحرير المحافظة، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشاد نائب الرئيس بالانتصارات التي حققها أبطال الجيش في الساحل الغربي وما سطروه من ملاحم خالدة وتاريخية في سبيل استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة، مثمناً تثميناً عالياً دور الأشقاء في دول التحالف وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.