مليشيا الحوثي تفشل في استعادة مواقع حررها الجيش مؤخراً شمال صعدة

سقط عشرات العناصر من / الميليشيات الانقلابية / بين قتيل وجريح في منطقة مندبة شمال محافظة صعدة اليوم اثر افشال قوات الجيش الوطني محاولة تقدم لعناصرهم التي تستميت في استعادة مواقع خسرتها مؤخراً.

وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد/ صالح قروش/ في تصريح لـ" الصحوة نت" إن خمسة حوثيين لقوا مصرعهم وجرح آخرون اثر تصدي قوات الجيش الوطني لمحاولة استعادة مواقع في التباب السود وتبة البركان الواقعة غربي مندبة.

وأكد العميد / صالح قروش/ أن أبطال الجيش تمكنوا من استعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت بحوزة الحوثيين.

هذا وتحاول الميليشيا استعادة مواقع خسرتها منذ قرابة شهرين في أكثر هجوم، غير أن قوات الجيش الوطني تفشل كل محاولات الهجوم وتكبد المليشيا خسائر كبيرة.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش الوطني عملياتها العسكرية ضد / مليشيات الحوثي الانقلابية / بمحافظة صعدة وأصبحت تحاصرها من أربعه محاور وهي: محور علب بمديرية باقم، ومحور البقع، ومحور رازح.

وتتقدم القوات فيها باتجاه مديريتي حيدان وساقين وجبال مران، وفي محور برط العنان بمحافظة الجوف باتجاه مديريتي الصفراء وحشوة بصعدة.