نافذون يبسطون على مقر نادي رياضي في عدن ويشرعون في بناء محلات تجارية فيه

طالت أعمال البسط العشوائي مقراً لأحد الأندية الرياضي العريقة في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن نافذون بسطوا سيطرتهم على نادي الوحدة الرياضي في مديرية الشيخ عثمان شمال عدن.

وأضاف مراسلنا إن المتنفذين استحدثوا أعمال بناء محلات تجارية في حرم النادي في نسخة جديدة لأعمال البسط التي باتت تعاني منها عدن.

وأطلق ناشطون نداءات استغاثة لوزير الشباب والرياضة ووزير الداخلية ومدير أمن عدن لإيقاف أعمال البسط على حرم نادي وحدة عدن الرياضي.

يأتي هذا بعد أيام من هدم مجمع تجاري استحدثه متنفذون بعد بسط سيطرتهم على روضه أطفال حكومية في مديرية المنصورة وسط العاصمة المؤقتة عدن.

ويعتبر نادي وحدة عدن من أقدم الأندية في الجمهورية اليمنية والوطن العربي وهو ثاني نادٍ تأسس في اليمن بعد نادي التلال حيث تأسس في 15 أكتوبر 1929.

يشار إلى أن نادي الوحدة تكون من دمج ثلاثة أندية رياضية في الشيخ عثمان وهي (نادي الشبيبة المتحدة (الـ واي سي سي) و نادي الهلال الرياضي و نادي الفيحاء الرياضي).

وجرت عملية الدمج تلك على مرحلتين، المرحلة الأولى كانت في عام 1973م والمرحلة الثانية جرت في عام 1975م.