مأرب.. ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها للمليشيا بصنعاء بإحدى النقاط الأمنية

ضبطت احدى النقاط التابعة لشرطة محافظة مأرب، اليوم الأربعاء، شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإنقلابية في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر امنية إن الاسلحة كانت على متن “دينة” وتحوي على عشرات القطع من سلاح “الكلاشنكوف” مخبئة بطريقة احترافية بالغة التعقيد، إلا انه ووفق بلاغات ومعلومات أمنية تم إحباط عملية التهريب.





بدوره وجه المدير العام لشرطة محافظة مأرب العميد عبدالملك المداني شكره وتقديره للأجهزة الأمنية على جهودهم الكبيرة واليقظة العالية التي يتمتعون بها.

وثمن العميد المداني ، التعاون الكبير الذي يقدمها أبناء مأرب مع الأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.

يذكر ان الأجهزة الأمنية في مأرب أحبطت العديد من عمليات التهريب التي كانت في طريقها الى مليشيات الحوثي.



