أكثر من 100 قتيل وجريح بصفوف المليشيات بقصف جوي ومدفعي شرق العاصمة

سقط أكثر من100عنصر من مليشيا الحوثي الانقلابية ما بين قتيل وجريح جراء قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني وغارات جوية لطيران التحالف ، إضافة إلى تدمير أربعة أطقم قتالية ومدرعة وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

ونقل موقع 26 سبتمبر الناطق باسم الجيش، إن مدفعية الجيش قصفت بكثافة مواقع وتعزيزات وآليات قتالية لمليشيا الحوثي الإنقلابية، اليوم الأربعاء، واستهدفت مواقع وتجمعات للمليشيا الحوثية غرب منطقتي ضبوعة، والبياض، في مديرية نهم.

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني بقصف مماثل تعزيزات وآليات قتالية للمليشيا الحوثية في مفرق قطبين، الواقع على مشارف منطقة مسورة، بالمديرية ذاتها.

بالتزامن، تواصلت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمليشيا الحوثية في عدة مواقع في جبهتي الميمنة والميسرة بالمديرية، وسط تقدم متواصل تحرزه قوات الجيش الوطني.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية بالمديرية ذاتها، مخلفة عدد من القتلى والجرحى.