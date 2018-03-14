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صنعاء.. قتلى وجرحى في صفوف المليشيات جراء قصف مدفعي لقوات الجيش بنهم

الأربعاء 14 مارس 2018 04:54 م الصحوة نت - متابعات
صنعاء.. قتلى وجرحى في صفوف المليشيات جراء قصف مدفعي لقوات الجيش بنهم

لقي عدد من مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين، اليوم الأربعاء، في قصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات لهم شمالي مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مدفعية الجيش استهدفت، اليوم، تجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية غرب سلسلة جبال الزلزال شمالي مديرية نهم، وتجمعات أخرى غرب منطقة المدفون، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيات.

وكثّفت مدفعية الجيش قصفها على مواقع وتجمعات الانقلابيين في مواقع متفرقة بنهم، حيث استهدفت- أمس الثلاثاء- مواقع وتجمعات المليشيات غرب ضبوعة وغرب البياض، وفي مفرق قطبين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيات.

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