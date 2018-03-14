رئيس الوزراء يجدد العهد بمواصلة النضال ويؤكد عودته الى عدن قريبا

قال رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر، أنه سيعود قريباً إلى العاصمة المؤقتة عدن، لمواصلة النضال والعمل تحت القيادة الشرعية، من اجل تحقيق آمال وتطلعات اليمنيين في الامن والاستقرار واستكمال استعادة مؤسسات الدولة، للسير قدما باتجاه تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتباره الاطار الجامع الذي توافقت عليه كل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية اليمنية.

وتقدم بن دغر بالشكر والتقدير، لرئيس الجمهورية، ونائبه ، واعضاء الحكومة ومجلسي النواب والشورى، وقادة الأحزاب السياسية والشخصيات الاجتماعية، ولكافة من اطمئن على صحته، وما عبروا عنه من طيب المشاعر وخالص التمنيات وصادق الدعاء له بالشفاء العاجل، إثر الوعكة الصحية التي المت به مؤخرا.

وأكد بأن حالته الصحية جيدة جداً، واستأنف مهامه، مجددا العهد والوعد بمواصلة النضال مع كل ابناء الشعب اليمني وقيادته الشرعية والتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية، في سبيل تحقيق الانتصار الكبير باستعادة الدولة، وبناء اليمن الاتحادي الجديد ليكون فخرا لابنائه، وسياجا منيعا حاميا للعروبة وامن واستقرار الخليج والمنطقة والعالم.