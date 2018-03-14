المقدشي يزور جبهات شرق صنعاء ويشيد بالمنطقة السابعة ويثمن جهود التحالف

أشاد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية الفريق الركن محمد علي المقدشي بما يسطره ابطال المنطقة السابعة، ومستوى الرد والتكتيك القتالي خلال معارك الاسابيع المنصرمة مع الميليشيات الانقلابية، وإفشال هجماتها التي ظلت تحشد لها قرابة عام كامل.

جاء ذلك خلال تفقده لجبهات القتال شرق العاصمة صنعاء، وعقد اجتماعا بقيادة المنطقة العسكرية السابعة.

وأكد المقدشي ان قوات الجيش لم تكتفي بالرد وكسر الهجمات فقط، بل توغلت في مواقع جديدة للعدو ومطاردة الميليشيات في الجبال.

وخلال الزيارة اطلع الفريق المقدشي على مستجدات الوضع في جبهات القتال، واستمع الى تقرير مفصل من قائد المنطقة اللواء الركن ناصر الذيباني تضمن شرحا تفصيليا عن جاهزية المنطقة السابعة ووحداتها وسير العمليات العسكرية.

وثمن جهود الدعم والإسناد الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، في سبيل استعادة الدولة اليمنية وقطع يد ايران في المنطقة.