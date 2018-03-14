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مصدر رئاسي:هادي يلتقي المبعوث الجديد مطلع ابريل ولا مشاورات سرية مع الانقلابيين

الأربعاء 14 مارس 2018 08:01 ص الصحوة نت - متابعات
مصدر رئاسي:هادي يلتقي المبعوث الجديد مطلع ابريل ولا مشاورات سرية مع الانقلابيين

نفى مصدر رئاسي يمني، عقد الشرعية أي لقاءات أو مشاورات سرية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال المصدر لـ" عكاظ" إن ما تثيره بعض المواقع الإخبارية حول الخروج على هذا الإطار لا يعدو كونه مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة، مشددا على تمسك الحكومة الشرعية بالأمم المتحدة، في إدارة العملية السياسية في اليمن.

وكشف المصدر عن لقاء مرتقب بين الرئيس هادي، ومبعوث الأمم المتحدة الجديد مارتن غريفيث مطلع شهر أبريل القادم، لبحث مستقبل العملية السياسية في اليمن.

وأوضح المصدر أن العملية السياسية تشهد ركودا منذ فترة طويلة، وأن هناك رؤى مطروحة من بعض الدول منها بريطانيا وأمريكا، لكنها تختلف عن صيغة قرار مجلس الأمن 2216.

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