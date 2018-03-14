الحديدة.. إحباط عملية بحرية للميليشيات قبالة الخوخة ومقتل العشرات بغارات بالجراحي

أحبطت قوات الجيش الوطني المسنودة بقوات التحالف العربي هجوماً بحرياً لميليشيات الحوثي الانقلابية قبالة سواحل مديرية الخوخة المحررة بالساحل الغربي.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش أفشلت هجوماً بحرياً للميليشيا الحوثية على مدينة الخوخة، عن طريق 3 زوارق صيد حاولت الاقتراب من ساحل المدينة المحررة.

وذكر موقع الجيش «سبتمبر نت» أن القوات خاضت معارك مع الميليشيات المهاجمة أسفرت عن مقتل جميع عناصر الحوثي وتدمير الزوارق المستخدمة في الهجوم.

وجاءت محاولة مباغتة قوات الشرعية في الخوخة من قبل الميليشيات عبر البحر، غداة فشل الانقلابيين الموالين لإيران في إطلاق صاروخ باليستي لاستهداف مديرية حيس المجاورة جنوب الحديدة، من موقع الإطلاق في مديرية باجل.

وسقط الصاروخ وفقاً للمصادر الرسمية على بعد 15 كيلومتراً خلف جبل الشريف، عقب إطلاقه من إحدى المناطق الريفية في المديرية ذاتها، في حين شنت الميليشيات بالتزامن قصفاً مكثفاً بالمدفعية وصواريخ الكاتيوشا على منازل المواطنين في مديرية حيس.

واستهدفت مقاتلات التحالف تعزيزات للمليشيا الحوثية في مزارع ومنطقة المحوى شرقي الجراحي، كما استهدفت غارات أخرى تجمعات وتعزيزات للمليشيا في مزارع الباشا، ونعمان مطيع، والمسعودي، وبالقرب من المجمع الحكومي، بالمديرية ذاتها.

وأسفرت الغارات عن مقتل العشرات من المليشيا الحوثية وإصابة اخرين، وتدمير عدد من المعدات القتالية وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.