قتلى وجرحى حوثيون في غارات مكثفة استهدفت مواقعهم جنوب الحديدة

شنت / مقاتلات التحالف العربي / سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية خلال الـ24 ساعة الماضية في مديريات الجراحي بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية في تصريحات خاصة لـ"الصحوة نت" إن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية تعزيزات للمليشيا الحوثية في مزارع ومنطقة المحوى شرقي الجراحي

كما استهدفت غارات أخرى تجمعات وتعزيزات للمليشيا في مزارع الباشا، ونعمان مطيع، والمسعودي، وبالقرب من المجمع الحكومي، بالمديرية ذاتها.

وأضافت المصادر إن الغارات أسفرت عن مقتل العشرات من المليشيا الحوثية وإصابة آخرون، وتدمير عدد من المعدات القتالية وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.