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محافظ صنعاء يتفقد جبهة نهم ويؤكد أن معاناة المواطنين من الحوثيين لن تطول

الثلاثاء 13 مارس 2018 10:43 م الصحوة نت - صنعاء
محافظ صنعاء يتفقد جبهة نهم ويؤكد أن معاناة المواطنين من الحوثيين لن تطول

تفقد محافظ محافظة صنعاء / اللواء عبدالقوي شريف / اليوم الثلاثاء جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأكد المحافظ أن المليشيا الحوثية الانقلابية كل يوم في تقهقر وتراجع أمام بطولات واستبسال قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة.

وأشاد خلال زيارته التي قام بها، اليوم الى جبهة نهم، بالانتصارات التي يحققها منتسبي الوحدات العسكرية في المنطقة السابعة لجبهة نهم.

وأشار اللواء شريف إلى المأساة التي يعيشها المواطنين في صنعاء في مناطق سيطرة الانقلاب، لافتاً الى انهم في سجين كبير و يفتقرون لأبسط مقومات الحياة ويعانون الحرمان من الخدمات والمرتبات بفعل الانقلابيين..مؤكدا أن هذه المعاناة لا يمكن استمرارها وان الشرعية تعمل على انهائها بإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية والمؤسسات .

وحمل المحافظ مليشيا الانقلاب عمليات النهب الواضحة والممنهجة للمساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية من الغذاء والدواء والايواء وكل أنواع المعونات الإنسانية المقدمة للمواطنين من المنظمات الدولية.

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