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الاستخبارات تُلقي القبض على خلايا إرهابية كانت تخطط لاغتيال قيادات في مأرب

الثلاثاء 13 مارس 2018 10:03 م الصحوة نت - مأرب
الاستخبارات تُلقي القبض على خلايا إرهابية كانت تخطط لاغتيال قيادات في مأرب العميد الركن/ مجاهد شعلان – مدير شعبة الاستخبارات العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة

القت الاستخبارات العسكرية في المنطقة العسكرية الثالثة على عناصر مندسة في الجيش الوطني تعمل لصالح مليشيا الحوثي الانقلابية.

وكشف مدير شعبة الاستخبارات العسكرية في / المنطقة العسكرية الثالثة / في مأرب العميد ركن / مجاهد شعلان/ كشف ضبط العناصر المندسة وكذا خلايا إرهابية تعمل لصالح مليشيا الحوثي في مأرب.

وقال شعلان إن للاستخبارات العسكرية دور كبير في جبهات القتال، حيث قبضت   على عدد من العناصر المندسة في عدد من الجبهات منها صرواح وهيلان وغيرها من الجبهات ممن ارسلتها المليشيا لاختراق الجيش الوطني وتدمير أكبر عدد من أفراده.

وأكد "شعلان" في حوار مع موقع الجيش "سبتمبرنت"، أكد أن رصد استخباراتي في مأرب تم على إثره القبض على عدد من خلايا تنظيم القاعدة التي كانت تعمل لصالح المليشيا.

وذكر "شعلان" أنه تبين بعد التحقيق مع هذه الخلايا أنها كانت تهدف لاغتيال عدد من القادة وأبناء المسؤولين انتقاما من الدور الوطني الذي يؤدونه في مختلف جبهات القتال.

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