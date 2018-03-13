الأمنية العليا تعقد اجتماعاً برئاسة المقدشي: لا تهاون مع العابثين بالأمن والاستقرار

عقدت اللجنة العليا اجتماعاً في محافظة مأرب اليوم الثلاثاء برئاسة مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع، الفريق / محمد علي المقدشي/.

ويهدف الاجتماع ويهدف الاجتماع لاستعراض ومناقشة الخطط الأمنية والوقائية وخطط الطوارئ لكل جهة، بما يحقق تكامل وتنسيق الجهود بين القطاعات العسكرية والأمنية الأعضاء في اللجنة الأمنية من قطاعات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأجهزة الاستخبارية، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وفي الاجتماع أكد المقدشي أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون مع المخربين وقطاع الطرق وكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار.

وقال "أمن الخطوط والطرق خط أحمر ولا يمكن التهاون أو المساومة فيه وكل من يتورط فيها سيواجه كعدو لا يختلف عن الانقلابيين".

وشدد المقدشي على أن التحديات الماثلة أمام الشرعية اليوم تستوجب المزيد من اليقظة والتنسيق والجاهزية المستمرة، وتفعيل كل الطاقات بما يخدم قوة الدولة وهيبتها وخدمة وحماية المواطنين بالدرجة الأولى.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاص ومهام أعمال كل جهاز، واتخاذ الاجراءات والقرارات المناسبة.