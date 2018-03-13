اشتباكات بين حوثيين ومواطنين في العدين بإب وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين

أقدم مسلحو الحوثي اليوم الثلاثاء على قتل أحد أبناء مديرية العدين ونجل أخيه غرب محافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" إن / مسلحي الحوثي / اعترضوا أحد أبناء مديرية العدين ويدعى "منصور النجار" في أحد النقاط المستحدثة بمنطقة "الذنبه" في شلف بعزلة السارة، وأرادت المليشيا اختطافه ورفعت عليه السلاح ليحتدم الخلاف في النقطة وحدث تبادل لإطلاق النار بين النجار ومرافقيه وبين مسلحي الحوثي وسقط قتلى وجرحى من الطرفين.

وبحسب المصادر فقد تمكن النجار من الإفلات من قبضة المليشيا ووصل إلى منطقة عماره بـ "مناح" القريبة من مسقط رأسه غير أن المليشيا عززت بمسلحين وخرجت بحملة حوثية بقيادة الشيخ جمال الحميري والشيخ نجيب مارش الحميدي ونصبوا له كميناً وتبادل معهم إطلاق النار ليسقط بعدها قتيلا مع نجل شقيقه، فيما قتل أربعة من مسلحي الحوثي وأصيب آخرون بينهم الشيخ الحميدي.

وذكرت المصادر أن عدد قتلى المليشيا وصل إلى خمسة قتلى وعدد من الجرحى فيما قتل النجار ونجل شقيقه، ولم نتأكد بعد من صحة مقتل نجله حتى اللحظة.

ولا تزال الأجواء متوترة في المنطقة ، حيث أفادت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" وصول عدد من مسلحي الحوثي على متن أطقم عسكرية لقرية مسقط رأس النجار قرية "الطنبه" واقتحموا ونهبوا منازل النجار وعدد من أقاربه في ظل مطاردة المليشيا لعدد من أبناء القرية وأقارب القتلى.