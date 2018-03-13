موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

مُتحدث: الجيش يحرر سلسلة جبال رياعين والادمغ في نهم ومصرع أكثر من 26 حوثياً

الثلاثاء 13 مارس 2018 08:12 م الصحوة نت - خاص
مُتحدث: الجيش يحرر سلسلة جبال رياعين والادمغ في نهم ومصرع أكثر من 26 حوثياً

أكد المتحدث الرسمي باسم / المنطقة العسكرية السابعة / العقيد عبدالله الشندقي أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال رياعين وجبال الادمغ في نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال الشندقي في منشور له على صفحته الرسمية "فسيبوك"، وتابعه محرر "الصحوة نت"، قال إن أكثر من 26 حوثياً قتلوا وأصيب العشرات جراء المعارك التي دارت بنهم اليوم الثلاثاء.

وذكر الشندقي أن / قوات الجيش الوطني / دمرت ثلاثة أطقم ومدرعتين بالإضافة إلى عدد من العيارات المختلفة.

وسيطرت قوات الجيش على سبعة عيارات وتسع RPG وعدد من القذائف والذخائر التي تركتها مليشيات الحوثي خلفها في المواقع التي حررها أبطال الجيش الوطني .

 وأوضح الشندقي أن المعارك لا تزال مستمرة حتى مساء الثلاثاء وسط فرار وتراجع كبير لمليشيات الحوثي.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في نهم سيطرت المليشيا على بعض منها لساعات قبل أن تتلقى ضربات قاسية وتجبر على التراجع.

 

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى