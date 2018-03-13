مُتحدث: الجيش يحرر سلسلة جبال رياعين والادمغ في نهم ومصرع أكثر من 26 حوثياً

أكد المتحدث الرسمي باسم / المنطقة العسكرية السابعة / العقيد عبدالله الشندقي أن قوات الجيش الوطني حررت سلسلة جبال رياعين وجبال الادمغ في نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقال الشندقي في منشور له على صفحته الرسمية "فسيبوك"، وتابعه محرر "الصحوة نت"، قال إن أكثر من 26 حوثياً قتلوا وأصيب العشرات جراء المعارك التي دارت بنهم اليوم الثلاثاء.

وذكر الشندقي أن / قوات الجيش الوطني / دمرت ثلاثة أطقم ومدرعتين بالإضافة إلى عدد من العيارات المختلفة.

وسيطرت قوات الجيش على سبعة عيارات وتسع RPG وعدد من القذائف والذخائر التي تركتها مليشيات الحوثي خلفها في المواقع التي حررها أبطال الجيش الوطني .

وأوضح الشندقي أن المعارك لا تزال مستمرة حتى مساء الثلاثاء وسط فرار وتراجع كبير لمليشيات الحوثي.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت من استعادة السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في نهم سيطرت المليشيا على بعض منها لساعات قبل أن تتلقى ضربات قاسية وتجبر على التراجع.