مقتل 11 حوثياً في الضالع والجيش يهاجم مواقع لهم جنوب دمت

قالت مصادر عسكرية إن / قتلى وجرحى حوثيون / سقطوا اليوم الثلاثاء جنوب مدينة دمت بمحافظة الضالع.

وحسب المصادر فإن ثلاثة من مليشيات الحوثي لقوا مصرعهم وجرح آخرون في عملية نوعية نفذتها وحدات من الجيش الوطني شمالي الضالع.

وفي صعيد متصل... أفاد مراسل " الصحوة نت" نقلاً عن / مصدر عسكري في اللواء 83 مدفعية/، أن قوات الجيش الوطني أحبطت هجوماً مباغتاً شنته المليشيات الإنقلابية على موقع الأساس القريب من نجد القرين وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وأكد المصدر أن 8 قتلى على الأقل سقطوا برصاص قوات الجيش الوطني وأصيب آخرون.

وذكر المصدر أن جثث المليشيا لا تزال مرمية بالقرب من مكان المواجهات، فيما ارتقى أحد أفراد اللواء ويدعى اسماعيل النجار، إلى بارئه شهيداً وأصيب آخر بجراح بسيطة.

يأتي هذا فيما دكت / مدفعية الجيش الوطني / بعدة قذائف مواقع وتجمعات الإنقلابيين في جبل التهامي ونجد القرين.

وتشهد جبهة مريس في محافظة الضالع والتي تعتبر جبهة صد منذ أكثر من عامين مواجهات واشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإيرانية بصورة يومية، تصدت خلالها القوات لما يقارب الـ ٢٥٠ هجوماً للمليشيات الحوثية وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.