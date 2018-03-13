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التحالف يدمر تعزيزات لمليشيا الحوثي في البيضاء

الثلاثاء 13 مارس 2018 06:34 م الصحوة نت - البيضاء
التحالف يدمر تعزيزات لمليشيا الحوثي في البيضاء

قالت مصادر عسكرية في محافظة البيضاء إن / مقاتلات التحالف العربي/ دمرت تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية شمال المحافظة.

وحسب المصادر فإن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية طقمًا كان يحمل ذخائر للمليشيات في شعب البان التابع لمديرية الملاجم، وتم تدميره بالكامل.

كما استهدف / طيران التحالف العربي / بغارات أخرى ثلاثة أطقم تابعة للمليشيات الانقلابية في أشعاب فضحة، كانت تستعد للهجوم على مواقع الجيش، اثنين منها كانت تحمل عناصر مسلحة والثالث يمل ذخائر وأسلحة، حيث تم تدميرها بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها.

 وكانت قوات الجيش الوطني قد تمكنت أمس الاثنين من إحراز تقدم جديد في مديرية الملاجم وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيا.

 

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