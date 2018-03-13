حجة.. قتلى وجرحى بصفوف المليشيات عقب إفشال الجيش لمحاولة سحب جثث بميدي

أفشلت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، محاولة نفذتها المليشيات الانقلابية لسحب جثث قتلاها الذين سقطوا مؤخرا بجبهة ميدي، وتمكنت من أسر أحد العناصر وقتل وجرح ىخرين.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش رصدت تحركا لعناصر المليشيا جنوب شرق ميدي ، وتم محاصرة مجموعة متسللة نيرانياً أثناء محاولتها سحب جثث من الانقلابين سقطوا في وقت سابق بينهم قيادي حوثي يدعى "أبو حيدرة"، لافتا الى التمكن من أسر أحد العناصر المتسللة ،وقتل وجرح عدد أخر، فيما لاذت بقية المجموعة بالفرار .

وأضاف المصدر أن المليشيات الحوثية خسرت عشرات القتلى والجرحى خلال الأيام الماضية في جبهتي حرض وميدي إثر هجوم فاشل نفذته على مواقع الجيش الوطني جنوب ميدي ،فضلاً عن القصف الجوي والمدفعي المتواصل على مواقع المتمردين في الجبهتين.



صورة للأسير الحوثي



