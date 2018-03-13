تعز.. سقوط قذيفة على المستشفى العسكري وإصابة 11 شخصا بعضهم إصابة خطيرة

أصيب أكثر من عشرة مواطنين صباح اليوم الثلاثاء، جراء سقوط قذيفة أطلقتها المليشيات الانقلابية على أحد المستشفيات بمدينة تعز.

وقال نائب المتحدث باسم الجيش الوطني عبدالباسط البحر، إن قذيفة هاون اطلقتها المليشيات الانقلابية، سقطت على المستشفى العسكري شرق المدينة، ما نتج عن ذلك إصابة إحدى عشر شخصا واضرار مادية كبيرة.

وأوضح أن القذيفة تسببت أيضا بتهشم نوافذ وابواب قسم الوحدة التشخيصية وتهشم نوافذ وابواب مكاتب الأطباء والعيادات الداخلية.

ولفت الى ان بعض المصابين في حالة خطيرة.

أسماء المصابين

1-فؤادمحمداحمدحسن ادت الي كسرين في الساق الايمن

2-اكرم صادق شظية في الكتف

3-عبد يحيى احمدي شظية في الضهر

4-عبدالسلام عارف جرح قطعي في الجنب الايسربطول4س

5-عبدالله الشماري

6-عبدالباري، منصور شظية في البطن الجهة اليسرى وشظية في الراس

7-نايف عبدالكريم عون

8-معمر الفقيه

9-جابرمحمود شظية في الساق الايمن وشظية ساكن

10-احمدالسيد

11-عبدالرحمن عبدالهادي .

ويأتي هذا ضمن مسلسل الأعمال الإجرامية والانتقامية للمليشيات على سكان المدينة المدنيين .. بشكل ممنهج ومقصود ويتكرر كثيرا مع كل هزيمة تتلقاها في ميدان المواجهات حيث تلجأ لقصف الأحياء السكنية والمدارس والأسواق والمستشفيات ..





