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قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرا للحزام الامني في عدن(محدث)

الثلاثاء 13 مارس 2018 10:24 ص الصحوة نت - خاص
قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقرا للحزام الامني في عدن(محدث)

قالت مصادر أمنية بمحافظة عدن، إن 5 قتلى وجرحى، سقطوا اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عنيف استهدف مقرا لقوات الحزام الامني.

وقالت المصادر لـ" الصحوة نت " ان سيارة مفخخة استهدفت مطبخا تابعا لقوات الحزام الامني في  منطقة الدرين بالشيخ عثمان، أسفر عنه مقتل وجرح خمسة أشخاص.

وأكدت المصادر أنه جارى التأكد من الحصيلة النهائية للانفجار.

إضافة أولى

قالت مصادر طبية إن عدد قتلى التفجير الانتحاري الذي استهدف مطبخا للحزام الامني وصل الى ثلاثة أشخاص، وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم خطيرة.

وذكرت المصادر لـ" الصحوة نت" إن اكثر من  ثلاثين شخصا أصيبوا بإصابات متوسطة.

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