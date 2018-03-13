نائب الرئيس: الحوثيون حققوا ثراءً فاحشاً من افتعال الأزمات

قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن / على محسن صالح / إن جماعة الحوثي وقيادتها، حققوا ثراءً فاحشاً، من خلال افتعال الأزمات.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي أزمة خانقة في غاز الطهي، إذ وصل سعر أسطوانة الغاز إلى قرابة 7 آلاف ريال.

وغرد نائب الرئيس على حسابه في تويتر معلقاً على أزمة الغاز والمشتقات النفطية في مناطق سيطرة الحوثيين:" كم هو مؤلم أن نرى أبناء شعبنا في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات يعانون من انعدام الغاز والمشتقات النفطية وارتفاع الأسعار في حين يثرى قيادات ورموز الميليشيا الانقلابية ثراءً فاحشاً".

وفي تغريدة أخرى، قال نائب الرئيس "إن أزمة الغاز وانعدام المشتقات النفطية والأزمة الاقتصادية هي نتاج لانقلاب الحوثيين".

وأضاف "قلوبنا مع كل أبناء الوطن لإنهاء تلك الأزمات والخلاص من هيمنة الانقلابين".

ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية في أواخر العام 2014 تعيش المحافظات اليمنية وضعاً إنسانياً صعباً وانقطاع تام للخدمات الأساسية، سيما المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.



واتهمت السلطات المحلية في مأرب مليشيا الحوثي بالمتاجرة بأوجاع المواطنين، مؤكدة أن مقطورات الغاز المخصصة للمحافظات تسير بشكلها الطبيعي وبأسعارها الرسمية.