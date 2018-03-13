العسكرية الأولى توجه بمنع المظاهر المسلحة بوادي حضرموت وتتوعد العناصر الإرهابية

وجهت / المنطقة العسكرية الأولى / لكافة الوحدات والنقاط العسكرية بتعزيز الأمن والاستقرار ومنع المظاهر المسلحة في وادي حضرموت.

وقالت مصادر عسكرية "إن الإجراءات العسكرية جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا ممثلة برئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي / والتي وجه فيها قادة المنطقة بتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والضرب بيد من حديد ضد كافة العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون"، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش "سبتمبرنت".

المصادر العسكرية أكدت أن وادي حضرموت كان وسيظل نموذجا يحتذى به في كل المحافظات المحررة وسيظل أبناء المحافظة والجيش يداً واحدة لردع من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.

وتعيش مديريات الوادي في حضرموت استقراراً أمنياً نسبياً مقارنة ببعض المناطق الجنوبية التي لا تزال تعيش في فوضى أمنية وعسكرية.