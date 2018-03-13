موقع الصحوة نت الاخباري
الرئيسية / آخر الأخبار

العسكرية الأولى توجه بمنع المظاهر المسلحة بوادي حضرموت وتتوعد العناصر الإرهابية

الثلاثاء 13 مارس 2018 12:46 ص الصحوة نت - حضرموت
العسكرية الأولى توجه بمنع المظاهر المسلحة بوادي حضرموت وتتوعد العناصر الإرهابية الجيش الوطني - حضرموت

وجهت / المنطقة العسكرية الأولى / لكافة الوحدات والنقاط العسكرية بتعزيز الأمن والاستقرار ومنع المظاهر المسلحة في وادي حضرموت.

 وقالت مصادر عسكرية "إن الإجراءات العسكرية جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة العليا ممثلة برئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي / والتي وجه فيها قادة المنطقة بتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والضرب بيد من حديد ضد كافة العناصر الإرهابية والخارجة عن القانون"، وذلك حسب ما نقله موقع الجيش "سبتمبرنت".

المصادر العسكرية أكدت أن وادي حضرموت كان وسيظل نموذجا يحتذى به في كل المحافظات المحررة وسيظل أبناء المحافظة والجيش يداً واحدة لردع من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار.

وتعيش مديريات الوادي في حضرموت استقراراً أمنياً نسبياً مقارنة ببعض المناطق الجنوبية التي لا تزال تعيش في فوضى أمنية وعسكرية.

 

اشترك معنا على الصحوة تليجرام

الارشيف

>>>أبريل 2018<<<
السبتالأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية

info@alsahwa-yemen.net

الصحوة نت © 2017 م

الى الأعلى