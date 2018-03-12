تجدد المواجهات شرق تعز ومليشيا الحوثي تقصف الأحياء السكنية بالمدفعية الثقيلة

تجددت المواجهات مساء الاثنين بين مليشيا الحوثي الانقلابية وقوات الجيش الوطني شرق مدينة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن معارك عنيفة خاضتها قوات الجيش الوطني ضد المليشيات الإنقلابية في محيط مواقع الصرمين وأبعر والكريفات، شرق المدينة.

وتزامناً مع المواجهات.. شنت مليشيا الحوثي الانقلابية قصفاً بالمدفعية الثقيلة استهدفت الأحياء السكنية.

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات كبيرة دوت عقب القصف المدفعي على الأحياء السكنية من قبل مليشيا الحوثي، وذلك حسب ما ذكرته "شبكة تعز الإخبارية".

ومنذ قرابة 3 أعوام تفرض مليشيا الحوثي حصاراً خانقاً على مدينة تعز وتشن قصفاً عشوائياً على الأحياء السكنية ما أسفر عن مقتل وجرح المئات من المدنيين بينهم نساء وأطفال.