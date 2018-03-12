البيضاء.. قتلى حوثيون بينهم قيادات والجيش يحرر مواقع جديدة في مديرية الملاجم

تمكنت /قوات الجيش الوطني/ اليوم الاثنين من إحراز تقدم جديد في مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية إن / قوات الجيش الوطني / مسنودة بالمقاومة الشعبية تمكنت من تحرير "شعب باحواص" و"ظهر البياض" في مديرية الملاجم بعد مواجهات عنيفة مع المليشيات الانقلابية اندلعت منذ ساعات الصباح الأولى ولا تزال مستمرة حتى مساء الاثنين، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/.

وأكدت المصادر مقتل 9 من مليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادات ميدانية أحدهم يدعى "أبو علي" الفاطمي، إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى، فيما استعادة قوات الجيش مجموعة ممن الأسلحة الخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

المعارك تزامنت مع قصف مدفعي كثيف لقوات الجيش استهدف مواقع متفرقة للمليشيات الانقلابية بذات المنطقة، وكبّدها خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وكان قد لقي 17 حوثياً مصرعهم في البيضاء، فيما تمكنت قوات الجيش والمقاومة من السيطرة النارية على مركز مديرية القريشية.