لجنة متابعة أوضاع المغتربين تقول إنها مستمرة في متابعة الجهات المعنية بالمملكة

قالت لجنة متابعة أوضاع / المغتربين اليمنيين / في المملكة العربية السعودية التي شُكلت بقرار رئاسي، قالت إنها مستمرة في متابعة الجهات المعنية في المملكة بخصوص أوضاع المغتربين.

واستعرضت اللجنة اليوم الاثنين نتائج اللقاءات مع الجهات المختصة في المملكة والتقارير المرفوعة من السفارة والقنصلية العامة بجدة ومستوى الخدمات التي تقدمها السفارة للمغتربين وابناء الجالية اليمنية .

اللجنة ناقشت عدداً من الأوراق والتصورات والتقييمات لأوضاع المغتربين المستجدة وكيفية معالجتها ،على ان تستمر اللجنة في متابعتها للجهات المعنية بالمملكة من اجل إيجاد الحلول المناسبة لوضع المغتربين اليمنيين.





