مع تقدم الجيش في الساحل.. الحوثيون يستحدثون موقعاً عسكرياً في جبل التعكر بإب

استحدثت / مليشيا الحوثي الإنقلابية / موقعاً عسكرياً جديداً بأحد المرتفعات الجبلية في محافظة إب وسط اليمن.

مصادر محلية أفادت لـ"الصحوة نت" أن المليشيا الحوثية استحدثت موقعا عسكريا بجبل التعكر والذي يتواجد فيه "حصن التعكر" التأريخي الأثري بعزلة الثوابي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.

وقال شهود عيان بأنهم شاهدوا مليشيا الحوثي على أعلى قمة جبلية في منطقته "التعكر" وشاهدوا سيارة تحمل مواد غذائية تصل غلى الموقع الإستراتيجي الهام.

وبحسب الأهالي فإن استحداث الموقع يعد خرق لاتفاق سابق بين أهالي المنطقة والمليشيا الإنقلابية العام الماضي وذلك بعد مواجهات مسلحة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وأضافت المصادر بأن المليشيا استحدثت الموقع منذ أيام قليلة وسط مخاوف كبيرة من الأهالي من تبعات استحداث موقع عسكري في مكان تأريخ وأثري أعطى مكانة تاريخية لأبناء المنطقة.

ويرتفع جبل التعكر عن سطح البحر بقرابة 3000 متر ويعد من أهم المواقع المرتفعة والتي تطل على مديريات العدين المحاذية لمديرات الجراحي وحيس ويطل على مناطق بمديرية ذي السفال والحوبان شرق تعز.