أمهات المختطفين في عدن ينددن باستمرار اختطاف وإخفاء أبنائهن

نفذت عدد من / أمهات المختطفين والمخفيين قسراً/ في السجون والمعتقلات التابعة لقوات الحزام الأمني، نفذت صباح اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام إدارة أمن عدن وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهن وإحالتهم للمحاكمة.

وقال مراسل "الصحوة نت" إن المحتجات رفعن صورا لذويهم المخفيين قسراً ولافتات احتجاجية كتبت عليها عبارات تجدد مطالبتها بالكشف عن مصير ابنائهن في عدن وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم إذا لم يتم ادانتهم بأي حجة أو جناية.

واستنكرت الأمهات الطريقة التي تم فيها اعتقال أبنائهن من وسط المنازل ليلاً دون احترام لحرمة المنازل وإخفاءهم دون ان يعلموا عن مصيرهم اي شيء حتى اليوم.

وناشدت الأمهات إدارة أمن عدن ووزير الداخلية ومدير الحزام الأمني بالعمل على الكشف عن كافة الشباب المختطفين والمخفيين في السجون السرية والإفراج عنهم، داعية جميع القوى الوطنية على الساحة الجنوبية الابتعاد عن المماحكات والمكايدات السياسية التي ادت وتسببت في اعتقال هؤلاء الشباب دون ذنب اقترفوه سوى انهم كانوا في يوم من الأيام من الأحرار المدافعين عن الجنوب المنخرطين في صفوف المقاومة .

وكانت النيابة الجزائية قد أصدرت في وقت سابق مذكرة تطالب من خلالها الجهات المختصة بالسماح للأهالي بزيارة ذويهم كون ذلك يُعد حقا قانونيا.

يأتي هذا بعد أن نفذت أمهات المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسرا وقفات احتجاجية عدة في الأسابيع الأخيرة وبصورة شبه يومية دون ان تحظى بأي استجابة او تفاعل من الجهات المسؤولة.



