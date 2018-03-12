قتلى حوثيون في غارات على صعدة والجيش يواصل تقدمه من 4 محاور باتجاه المحافظة

شنت / مقاتلات التحالف العربي / غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة معقل الجماعة.

وقالت مصادر ميدانية لـ"الصحوة نت" إن مقاتلات التحالف استهداف مليشيات الحوثي في مديرية باقم بثلاث غارات جويه وغارات أخرى على معسكرات تدريب في منطقة طخية بمديرية مجز.

كما شنت مقاتلات التحالف غارات على منطقة القد بمديرية رازح استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي وغارة أخرى على منطقة الازهور في نفس المديرية ادت الى مقتل العديد من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية بينهم / طه عبدالله محمد احمد عمري/.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش الوطني عملياتها العسكرية ضد / مليشيات الحوثي الانقلابية / بمحافظة صعدة وأصبحت تحاصرها من أربعه محاور وهي: محور علب بمديرية باقم، ومحور البقع، ومحور رازح.

وتتقدم القوات فيها باتجاه مديريتي حيدان وساقين وجبال مران، وفي محور برط العنان بمحافظة الجوف باتجاه مديريتي الصفراء وحشوة بصعدة، وذلك حسب ما ذكره / المركز الإعلامي للقوات المسلحة / .

ففي محور علب بمديرية باقم (شمالي صعدة) تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير جبال وسوق مندبه وأصبحت على مشارف مركز المديرية وتبعد طلائع الجيش الوطني في تلك الجبهة عن مدينة صعدة ما يقارب 80 كم.

وفي محور البقع (شمالي شرق صعدة) تقدمت قوات الجيش الوطني من منفذ الخضراء الحدودي مع المملكة العربية السعودية وصولاً إلى سوق البقع واتجهت شرقًا صوب محافظة الجوف لتتمكن من تحرير منطقة الأجاشر وتلتحم مع قوات الجيش الوطني في الجوف بمنطقة اليتمه بعد تأمينها الخط الدولي الرابط بين المحافظتين.

كما تقدمت وحدات أخرى من الجيش الوطني من مفرق البقع باتجاه كتاف على الخط الرابط بين مدينة صعدة والبقع، كما تمكنت من استعادة جبال العليب الاستراتيجية وجبال العطيف وباتت- حالياً- على مشارف مركز مديرية كتاف والبقع.

واستحدثت قوات الجيش جبهة رازح (شمالي غرب صعدة) وتمكنت تحرير جبال ووادي العطيفين وواصلت تقدمها في المنطقة لتحرر عدد من المواقع وصولاً إلى تحرير جبال الأزهور الاستراتيجية الأسبوع الماضي.

وذكر / المركز الإعلامي للقوات المسلحة/ أن طلائع الجيش الوطني أصبحت على بعد 8 كم من منطقة القلعة مركز مديرية رازح وعلى بعد 27 كم من جبال مران مسقط رأس زعيم الجماعة الارهابية عبدالملك الحوثي.

وتسعى قوات الجيش الوطني إلى التقدم باتجاه معقل مليشيا الحوثي في عملية عسكرية اسمتها "قطع رأس الأفعى".