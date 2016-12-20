مقتل وإصابة 18 من المليشيات الانقلابية في تعز

قُتل 7 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الثلاثاء وأصيب 11 آخرين في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

في المقابل، استشهد أحد أفراد الجيش والمقاومة وأصيب 6 في تلك المواجهات. وتمكنت قوات الشرعية من دحر المليشيات من تبة الرضعة وجبل الهوبين في الأقروض المسراخ جنوب المدينة بعد هجوم شنته على المنطقة وتحت غطاء ناري كثيف، كما تمكنت من تدمير طقم تابع للمليشيا كان محملا للذخائر .

من جهة أخرى، استشهد مدنيان وأصيب 3 جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات الانقلابية. وتعرضت الأحياء السكنية في شرق ووسط وشمال وغرب المدينة لقصف بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقع المليشيات في جبل العلاء بالحوبان ومطار تعز الدولي بالجند شرق المدينة والخمسين والستين شمال المدينة.