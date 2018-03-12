رئيس نقابة عمال ميناء عدن: تأخير دخول البواخر يهدّد النشاط الملاحيّ للميناء

ناشد / رئيس النقابة العمّاليّة لميناء عدن للحاويات / سعيد عبود المعاري الجهات المختصة بالتدخل لإنقاذ ميناء عدن المنفذ الوحيد لتغذية السوق اليمنية وشريان حياة المواطن اليمني.

وقال المعاري في منشور له على الفيس بوك رصدها محرر "الصحوة نت " إن الإجراءات ألا مبرّرة بتأخير دخول البواخر تتكرّر وتهدّد استمرار النشاطّ الملاحيّ في ميناء عدن.

وأضاف العماري أن "الباخرة ميركيور MERCURY رحلة رقم 43 محمّلة بـ 272 حاوية متنوّعة لثلاث شركات ملاحيّة هي Hapag lloyds، Evergreen، Mearsk line، تُعد واحدة من أولئك البواخر التي تم تأخير وصولها للميناء.

وأشار إلى أن الباخرة MERCURY غادرت ميناء جدّة الإسلامي بالمملكة العربيّة السعوديّة إلى عدن لتفريغ شحنتها لتغذية السوق المحلية بعد منحها تصريح رقم 1008 للدخول إلى ميناء عدن مؤرّخ بتأريخ 10/ 6 / 1439 هجريّة، ووصلت الباخرة المذكورة إلى غاطس ميناء عدن قبل 14 يوم بتاريخ 26 فبراير 2018.

ولفت إلى أن الباخرة مازالت حتّى اليوم في الغاطس ولم يُسمح لها بالدخول مِن جانب عمليّات التحالف عدن لتفريغ شحنتها رغم حصولها على تصريح دخول مِن عمليّات التحالف العربي في الرياض.

وأكد ألعماري أن بقاء الباخرة ميركوري في الغاطس لفترة طويلة لها سلبيّات وعواقب وخيمة ذكرناها سابقاً، منها زيادة كلفة النقل الّتي ستظل مسألة نزاع بين الخطّ الملاحيّ ومستوردي البضائع من التجار اليمنيّين، وقد تؤدّي كلّ هذه الأمور لتراجع الخطّ الملاحيّ أو تعليقه إرسال سفنه إلى ميناء عدن، وزيادة معاناة المواطن.