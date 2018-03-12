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الاحمر يلتقي ملحقي الدفاع والبحرية البريطانيين ويؤكد اهتمام الشرعية بالملاحة الدولية

الأثنين 12 مارس 2018 06:10 م الصحوة نت - متابعات
الاحمر يلتقي ملحقي الدفاع والبحرية البريطانيين ويؤكد اهتمام الشرعية بالملاحة الدولية

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، حرص الشرعية على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات الأشقاء والأصدقاء في رفع قدرات منسوبي الأجهزة الأمنية والعسكرية اليمنية بما يضاعف من نجاحاتها في تثبيت الأمن والاستقرار وإحباط مخططات التخريب والإرهاب.

وأشار خلال استقباله ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية العقيد مات ستوارس وملحق الشؤون البحرية بالسفارة كريس ستوك إلى اهتمام الشرعية بالأمن البحري والملاحة الدولية التي تتعرض للتهديد من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأشاد نائب الرئيس بدعم المملكة المتحدة لجهود تأمين الملاحة الدولية والتعاون مع الجانب اليمني وتعاون ودعم الأشقاء في التحالف، بمستوى العلاقات بين البلدين في شتى المجالات ودعم المملكة المتحدة المستمر لليمن وتأييدها للشرعية ولإرادة أبناء الشعب اليمني.

من جانبهما أشارا الملحقين البريطانيين إلى مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين واستعداد بلادهما تعزيزها ورفع نسبة الدعم الأمني والعسكري، منوهين إلى النجاحات والخطوات التي اتخذت في هذا المجال بفعل اهتمام وتوجيهات قيادتي البلدين.

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